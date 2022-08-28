Пожар в Рязанском районе локализован

Возгорание в районе села Заборье возникло 28 августа. Причину пожара установят специалисты.

К новому очагу возгорания сегодня были оперативно направлены силы Пожлеса, МЧС и резервная группировка парашютистов Авиалесоохраны. Всего к месту нового очага прибыли более 40 человек и 9 единиц техники, в том числе тяжёлой. Об этом написал в своём Telegram канале Павел Малков.

Территорию опахали, проложили минерализованные полосы, идёт проливка. Совместно с пожарными работают добровольцы, они используют ранцевые огнетушители.

Врио губернатора Рязанской области подчеркнул, что населённым пунктам пожар не угрожает. Все противопожарные силы находятся в полной готовности и оперативно реагируют на опасные ситуации.

Павел Малков настоятельно попросил жителей воздержаться от походов лес до снятия режима ЧС в регионе.