Пожар в Рязанской области унёс жизнь женщины

В селе Болошнево Рязанского района накануне поздно вечером произошёл пожар. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 22:53. Загорелся жилой кирпичный одноэтажный дом 8х15 метров.
Жертвой пожара стала женщина 1959 года рождения.
На тушении работали 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 4 пожарных машины.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
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