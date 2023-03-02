Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Пожар в Рязанской области унёс жизнь женщины

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В селе Болошнево Рязанского района накануне поздно вечером произошёл пожар. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 22:53. Загорелся жилой кирпичный одноэтажный дом 8х15 метров.

Жертвой пожара стала женщина 1959 года рождения.

На тушении работали 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 4 пожарных машины.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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