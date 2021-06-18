Появилось видео задержания столичного фотографа, обвиняемого в педофилии

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ГУ МВД Москвы опубликовало ролик с кадрами задержания модного столичного фотографа, которого обвиняют в педофилии.

Ярослава Полякова подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Фотографу предъявили обвинение по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщает РЕН ТВ, Полякова задержали 11 июня в собственном доме. По версии следствия, он с 2018 по 2020 год совершил в собственной фотостудии развратные действия в отношении малолетних девочек. На тот момент пострадавшие не достигли даже 12 лет.

Полякова заключили под стражу, из его студии изъяли аппаратуру. Отметим, что Ярослав Поляков прославился фотографиями знаменитостей.