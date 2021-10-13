Появилось видео задержания мужчины, устроившего стрельбу около московской школы

Задержание мужчины, который устроил стрельбу возле школы №1260 в Москве, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Mash».

По данным источника телеканала «360», задержанным оказался отец одной из учениц. Он пришёл к школе, чтобы припугнуть обидчиков дочери, которые оскорбляли девочку. Причиной конфликта стала шутка школьницы про национальности.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина работал в ЧОПе, сейчас о его роде деятельности неизвестно.

В МВД России уточняют, что стрельба велась из страйкбольного оружия, пострадавших в результате инцидента нет.