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Среда, 13 октября, 2021
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Появилось видео задержания мужчины, устроившего стрельбу около московской школы

Александр Ильин
Фото: кадр из видео

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Задержание мужчины, который устроил стрельбу возле школы №1260 в Москве, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Mash».

По данным источника телеканала «360», задержанным оказался отец одной из учениц. Он пришёл к школе, чтобы припугнуть обидчиков дочери, которые оскорбляли девочку. Причиной конфликта стала шутка школьницы про национальности.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина работал в ЧОПе, сейчас о его роде деятельности неизвестно.  

В МВД России уточняют, что стрельба велась из страйкбольного оружия, пострадавших в результате инцидента нет. 

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