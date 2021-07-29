Появились фото с места столкновения двух «Камазов» под Рязанью

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Сайт ИД «Пресса» опубликовал фотографии с места столкновения двух «Камазов» на автодороге Рязань — Ряжск в Старожиловском районе.

Авария случилась днём 28 июля на повороте возле каскада прудов в деревне Акулово. Гружёный зерном автомобиль под управлением 28-летнего ухоловца, ехавший в сторону Рязани, столкнулся со встречным грузовиком под управлением 32-летнего рязанца.

По предварительной версии, ухоловец ударил в полуприцеп грузового автомобиля рязанца. После этого его автомобиль перевернулся в кювет. Мужчину доставали из покорёженной кабины сотрудники МЧС.

Водитель второго «Камаза» не пострадал. Его машина осталась на трассе, а полуприцеп улетел в пруд.