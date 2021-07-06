Появилась статистика онкологических заболеваний у жителей Рязанской области

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В 2020 году в Рязанской области впервые в жизни выявлено 4709 случаев злокачественных новообразований (ЗНО). Об этом говорится в региональной программе борьбы с онкологическими заболеваниями.

Среди пациентов — 2188 мужчин и 2521 женщина.

За 10 лет (2011–2020 гг.) рост данного показателя у мужчин составил 11,0%; у женщин — 9,7%. В 2020 году заболеваемость ЗНО составила 424,67 случаев на 100 тысяч населения, что на 19,4% ниже показателя по региону за 2019 год. За 10 лет по региону показатель заболеваемости ЗНО уменьшился на 10,2%.

Тем не менее заболеваемость ЗНО стабильно высокая и превышает в 2020 году как показатель по Центральному федеральному округу: «грубый» на 15,2%; стандартизованный на 9,0%, так и показатель по Российской Федерации: «грубый» на 11,8%; стандартизованный показатель по региону несколько меньше показателя по Российской Федерации (- 0,4%).

В разрезе муниципальных образований Рязанской области, традиционно ежегодно высокие показатели заболеваемости (выше среднего областного показателя) наблюдаются в крупных муниципальных районах с численностью населения более 25000 человек. 2020 год: Касимовский — 470,3; Рыбновский — 466,0; Ряжский — 424,8; Рязанский — 429,1; Сапожковский — 436,4; Сараевский — 449,1; Сасовский — 474,5; Спасский — 432,1; Шацкий — 432,2; Шиловский — 427,9 случаев на 100 тысяч населения.

За 10 лет отмечается наибольший удельный вес в следующих локализациях: первое место ЗНО молочной железы, но произошло уменьшение «грубого» показателя заболеваемости на 6,04% и уменьшение стандартизованного показателя — на 8,5%.

На втором месте ЗНО трахеи, бронхов, лёгкого (отмечается уменьшение «грубого» показателя на 26,5% и стандартизованного показателя на 29,6%); на третьем месте ЗНО ободочной кишки (отмечается увеличение «грубого» показателя на 14,4% и стандартизованного показателя на 11,7%).

На четвёртом месте ЗНО желудка (уменьшение «грубого» показателя на 35,9% и стандартизованного показателя на 40,1%). Далее ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (уменьшение «грубого» показателя на 2,2% и стандартизованного показателя на 17,2%); ЗНО прямой кишки (увеличение «грубого» показателя на 6,9% и уменьшение стандартизованного показателя — на 6,8%).

По итогам 2020 года в структуре общей (оба пола) заболеваемости ЗНО населения Рязанской области без ЗНО кожи (кроме меланомы) ведущими локализациями являются: ЗНО молочной железы — 11,0% (1-е место); ЗНО трахеи, бронхов, лёгкого — 8,1% (2-е место); ЗНО ободочной кишки — 8,0% (3-е место); ЗНО предстательной железы — 6,8% (4-е место); ЗНО желудка — 5,9% (5-е место); ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения — 5,4% (6-е место); ЗНО лимфатической и кроветворной ткани — 5,0% (7-е место); ЗНО почки — 4,3% (8-е место); ЗНО поджелудочной железы — 3,0% (9-е место); ЗНО полости рта и глотки — 2,8% (10-е место).

В 2020 году мужчины в структуре онкологической заболеваемости населения Рязанской области составили 46,5%, женщины — 53,5%. За десятилетний период показатель изменился незначительно: у мужчин вырос на 0,3%, у женщин уменьшился на 0,3%.

В структуре заболеваемости мужского населения региона лидируют ЗНО, ассоциированные с такими факторами риска как курение, алкоголь и несбалансированное питание. На первом месте у мужчин в структуре заболеваемости ЗНО стоят опухоли предстательной железы — 14,7%; на втором месте трахеи, бронхов, лёгкого — 14,1%; на третьем месте злокачественные опухоли ободочной кишки — 8,3%; на четвёртом месте ЗНО желудка — 7,9%; пятое место занимают ЗНО мочевого пузыря — 6,6%; шестое место ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса — 6,4%; седьмое место ЗНО лимфатической и кроветворной ткани — 5,6%; восьмое место ЗНО почки — 4,9%; девятое место ЗНО полости рта и глотки — 4,8%; десятое место ЗНО поджелудочной железы — 3,4%.

Рак молочной железы является ведущей онкологической патологией в структуре заболеваемости ЗНО женского населения региона, который занимает первое место — 20,3%. Далее второе место занимают ЗНО тела матки — 11,7%; третье ЗНО ободочной кишки — 7,7%; четвёртое место ЗНО шейки матки — 4,6%; пятое место занимают ЗНО лимфатической и кроветворной ткани — 4,5% и ЗНО прямой кишки — 4,5%; шестое место ЗНО желудка — 4,3%; седьмое место ЗНО яичника — 4,2%; восьмое место ЗНО почки — 3,8%; девятое ЗНО лёгких — 2,9%; десятое место ЗНО поджелудочной железы — 2,6%.

На протяжении многих лет в Рязанской области отмечается увеличение заболеваемости ЗНО молочной железы, что объясняется активной профилактической работой по раннему выявлению опухолей молочной железы, которая заключается в ежегодном проведении маммографического исследования женщин в возрасте 40 лет и старше. В медицинских организациях области работают 17 стационарных маммографов и 5 передвижных. Важно отметить, что с возрастом опасность заболеть раком молочной железы у женщин непрерывно растёт. Но, начиная с 50-летнего возраста, за последние 10 лет, темп этого роста замедлился. Что также является результатом активной профилактической работы, которая обеспечивает раннюю диагностику, адекватное и своевременное лечение предшествующих злокачественным новообразованиям патологий молочной железы, минимизируя их переход в рак молочной железы.