Повышенной нагрузки на медиков во Владимирской области из-за смога пока нет – власти

Повышенной нагрузки на медиков во Владимирской области из-за смога от рязанских лесных пожаров пока нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев.
Ранее в ГУМЧС по Владимирской области рассказали РИА Новости, что в регионе ощущаются смог и запах гари от пожаров в соседней Рязанской области. Наиболее сильное задымление — в Петушинском районе, из-за него утром в среду не смогла подняться авиаразведка, сообщал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
Он отметил, что региональные власти приняли меры по ограничению доступа в лес, перенесли сроки начала охотничьего сезона.
По его данным, в регионе развёрнута большая спасательная группировка, которая усилена группировкой из Москвы, что в случае необходимости позволит быстро среагировать на ситуацию и ликвидировать очаги. Он добавил, что ситуация находится под контролем благодаря регулярным облетам территорий авиаотряда, кроме того, действует более 50 камер на вышках, которые позволяют фиксировать откуда поднимается дым.
Малышев также отмечал, что крупный пожар в Рязанской области находится в 23 километрах от Владимирской области, распространяется он в сторону Шатурского района Московской области, на северо-запад. По данным владимирского главка МЧС, сейчас угрозы перехода лесных пожаров из соседних регионов нет.