Повышенной нагрузки на медиков во Владимирской области из-за смога пока нет – власти

Повышенной нагрузки на медиков во Владимирской области из-за смога от рязанских лесных пожаров пока нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев.

Ранее в ГУМЧС по Владимирской области рассказали РИА Новости, что в регионе ощущаются смог и запах гари от пожаров в соседней Рязанской области. Наиболее сильное задымление — в Петушинском районе, из-за него утром в среду не смогла подняться авиаразведка, сообщал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

«Ощущается, наверное, чуть проще, чем в Москве, но тем не менее ветреная погода позволяет быстрее развиваться пожарам и переносить вот этот смог в другие территории. Не скажу, что это сейчас вызывает какие-то проблемы и повышенное обращение в систему здравоохранения — такого нет, но ситуация напряженная», — сказал Авдеев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что региональные власти приняли меры по ограничению доступа в лес, перенесли сроки начала охотничьего сезона.

«Ситуация в целом непростая. Ежедневно у нас фиксируется от трёх до 12 лесных пожаров. Это горит и торф, и иногда поджоги на полях. Но в основном, конечно, проблемы представляют торфяные пожары. На истёкшие сутки к нам было 8 лесных пожаров на площади около 15 гектаров. Сейчас практически все потушены, остаются два очага — чуть больше одного гектара», — уточнил Авдеев.

По его данным, в регионе развёрнута большая спасательная группировка, которая усилена группировкой из Москвы, что в случае необходимости позволит быстро среагировать на ситуацию и ликвидировать очаги. Он добавил, что ситуация находится под контролем благодаря регулярным облетам территорий авиаотряда, кроме того, действует более 50 камер на вышках, которые позволяют фиксировать откуда поднимается дым.

Малышев также отмечал, что крупный пожар в Рязанской области находится в 23 километрах от Владимирской области, распространяется он в сторону Шатурского района Московской области, на северо-запад. По данным владимирского главка МЧС, сейчас угрозы перехода лесных пожаров из соседних регионов нет.