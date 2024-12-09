Повышение ставок в военной сфере, «грязные игры» в политике. Астролог Глоба дал прогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале публикует подробный прогноз на неделю с 9 по 15 декабря. Эксперт предрекает неделя переменчивых планов, быстрых решений и интенсивного социального взаимодействия.

Активные действия погружают в водоворот событий. Многих это собьет с толку, но и не меньше людей неожиданно для себя смогут извлечь выгоду из складывающихся ситуаций. Не позволяйте происходящему управлять собой.

Масштаб происходящих мировых изменений сложно будет переоценить. Мы увидим итоги политических, деловых и общественных дрязг. Кто-то начнет делить шкуру еще не добытого трофея, а кто-то, наоборот, показушно откажется от любых притязаний. Самое начало недели ознаменует большой поворот к подходам. В военных событиях это повышение ставок, а в политических – подавление конкурентов и совсем грязные игры.

Полнолуние обостряет чувства и эмоции. Произойдет оно в воскресенье. Кому-то приносит душевный подъем, а кого-то, наоборот, подавляет. Но так или иначе, энергетические пики полнолуния скоротечны. Держите холод в разуме, а в сердце – тепло.

Завершает неделю выход Меркурия из ретроградности. Произойдет это в последние часы воскресенья. Наконец-то смогут вылезти из бункеров те, кто боится этого периода. Ну а всем, кто в этот период активно анализировал, планировал и извлекал уроки из прошлого, директное движение станет разгоночной волной. В общественной сфере нарастает тенденция к объединению по признаку «свой-чужой». Все более очевидным становится, что искать причины нужно не за пределами, а внутри – исправлять их и дорабатывать. Подход «само рассосется» не работает, а значит дело за лидерами, которые не побоятся обозначить проблемы.

Для личности время сосредоточиться на важном. Бурлящая энергия пытается унести в пучину страстей, но мудрый преодолевает зов слепых эмоций. Делайте только то, что нужно вам, определите точки роста и двигайтесь по ним как по ориентирам. Многие попытаются сбить вас с пути, активно завлекая в свои проекты. Остановитесь и подумайте, так ли это вам нужно. Какие плюсы приносит участие в чужих проектах, а быть может, это просто потеря вашего драгоценного времени.

В рабочей сфере смелые шаги. Не доверяйтесь людям со стороны – держите все в руках. И если придется расстаться с кем-то из персонала, то пусть будет так. С вложениями повремените. На личном фронте может появиться непреодолимое желание выяснить отношения. Кто-то непременно кого-то обидел, а другой – затаил обиду. Конечно, иногда надо выяснить, но не пускайтесь во всепоглощающие обвинения. Здоровый диалог залог хороших отношений.

9 декабря, понедельник: водоворот событий захватывает с самого утра. Проявите осмотрительность во всем. Партнеры могут подвести, но поддержат близкие. А вот в интеллектуальной деятельности – успех и раздолье.



10 декабря, вторник: удачен для деятельных и энергичных. Решайте все быстро и ловите то, что само идет в руки. Прислушайтесь к интересным идеям от молодежи и от тех, «кто в теме». Решительность и обстоятельность.



11 декабря, среда, родолжает тенденции вторника. Новые знакомства формируют будущий успех. Не бойтесь продвигать свои проекты. Но к вечеру сворачивайте активность – время взрывное.



12 декабря, четверг: энергетический и событийный утренний шторм успокоится к полудню. Отбросьте сомнения и делайте то, что запланировали. Решайте финансовые вопросы.



13 декабря, пятница: на дружеских и партнерских началах получится сделать очень многое. Переговоры приносят свои плоды. Поддержка приходит откуда не ждали. Обратите внимание на здоровье.



14 декабря, суббота: сулит успехи тем, кто не привык отдыхать и время тратит с умом. Не обращайте внимание на критику. Хорошие знакомства днем. Вечером переходите на нейтральную волну. Утром и вечером осторожность в пути.



15 декабря, воскресенье: энергия Полнолуния наполняет события дня эмоциями. Планы меняются и дела срываются. Будьте снисходительны к окружающим. Берегитесь обманов и мошенничества.