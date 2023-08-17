Четверг, 17 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Повар-рецидивист, жестоко избивший сотрудницу кафе, взят под стражу

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

По ходатайству следователя СУ СК России по Камчатскому краю 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 15 августа в посёлке Сокоч Елизовского района работающий в кафе мужчина жестоко избил 39-летнюю сотрудницу заведения. Бил жёстко, руками и ногами по голове.

От смерти женщину спасли очевидцы, остановившие избиение.

Причиной нападения Следком назвал внезапно возникшую агрессию.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным РЕН ТВ, нападавший — повар. Коллега сделала мужчине замечание, так как он пришёл на работу пьяным.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей

Российским компаниям списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности в 2022 году, сказано в заключении Счетной палаты

Мигрантов, избивших 19-летних парней, будут судить в Хабаровске

По версии следствия, преступление совершено 23 марта 2023 года у торгового центра «Южный парк».

Хедлайнером фестиваля «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи» станет группа NLO

19 августа в ЦПКиО выступит группа NLO.

Пропавший в Рязанской области мужчина найден мёртвым

Поисковики выразили соболезнования родным и близким мужчины.

В России предлагают запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов

Такое обращение в адрес премьера Михаила Мишустина после трагедии в Дагестане направил зампред комитета по безопасности ГД Анатолий Выборный.

В центре Рязани ограничат движение на время празднования Дня города

Планируется несколько этапов перекрытия дорог.

В Рязани задержали молодого человека, напавшего на мужчину на улице Почтовой

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Группа «Моя Мишель» выступит в День города в Рязани

Вход для зрителей обещают сделать свободным.

На Московском произошло ДТП на выделенной полосе

Вечером 16 августа на Московском шоссе две машины столкнулись на полосе для общественного транспорта.

В правительстве обсудили безопасность образовательных учреждений

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В рязанской ОКБ умер генерал ФСО, отбывающий срок за взятки

В Рязанской областной клинической больнице скончался экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев.

Костромской военный стал звездой на ТВ после подвига на спецоперации

Военный из Костромы, Герой России Андрей Соловьев стал участником передачи «Время героев» на телеканале «Звезда». Боец окончил костромскую Военную академию РХБЗ и возглавлял огнеметный взвод во время спецоперации. Его подразделению удалось уничтожить 15 батарей, несколько складов боеприпасов, 24 единицы техники и примерно сотню бойцов ВСУ. «Все происходило...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации