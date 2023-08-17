Повар-рецидивист, жестоко избивший сотрудницу кафе, взят под стражу

По ходатайству следователя СУ СК России по Камчатскому краю 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 15 августа в посёлке Сокоч Елизовского района работающий в кафе мужчина жестоко избил 39-летнюю сотрудницу заведения. Бил жёстко, руками и ногами по голове.
От смерти женщину спасли очевидцы, остановившие избиение.
Причиной нападения Следком назвал внезапно возникшую агрессию.
Расследование уголовного дела продолжается.
По данным РЕН ТВ, нападавший — повар. Коллега сделала мужчине замечание, так как он пришёл на работу пьяным.