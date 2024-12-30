Ростовский нумеролог Людмила Тарасова представила свой личный прогноз на 2025 год. По её словам, от Нового года стоит ждать кардинальных изменений, несущих в себе мощную трансформационную энергию. Символ года – Змея – олицетворяет обновление и очищение, обещая жизнь, кардинально отличающуюся от предыдущей.

Тарасова подчеркивает изданию DonDay.ru, что 2025 год станет периодом избавления от ненужного. Это как материальный, так и душевный хлам. Пассивность не приветствуется: процесс трансформации затронет всех, и лучше начать изменения самостоятельно, чтобы избежать неприятных последствий навязанных извне.

Год Зелёной Деревянной Змеи – это благоприятное время для саморазвития. Он предоставит возможности для приобретения новых знаний и навыков, поиска внутренней гармонии и ответов на важные жизненные вопросы.

В профессиональной сфере год обещает новые перспективы роста и развития. Однако для достижения успеха потребуется настойчивость, терпение и умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Ключевым моментом 2025 года, по мнению Тарасовой, является баланс между разумом и эмоциями. Это поможет избежать импульсивных решений. Нумеролог призывает к активной жизненной позиции, постановке целей и выходу из зоны комфорта, начиная уже с января.