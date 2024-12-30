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Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Потеряете многое. Нумеролог Тарасова объяснила, чего ждать от 2025 года

Валерия Мединская

Ростовский нумеролог Людмила Тарасова представила свой личный прогноз на 2025 год. По её словам, от Нового года стоит ждать кардинальных изменений, несущих в себе мощную трансформационную энергию. Символ года – Змея – олицетворяет обновление и очищение, обещая жизнь, кардинально отличающуюся от предыдущей.

Тарасова подчеркивает изданию DonDay.ru, что 2025 год станет периодом избавления от ненужного. Это как материальный, так и душевный хлам. Пассивность не приветствуется: процесс трансформации затронет всех, и лучше начать изменения самостоятельно, чтобы избежать неприятных последствий навязанных извне.

Год Зелёной Деревянной Змеи – это благоприятное время для саморазвития. Он предоставит возможности для приобретения новых знаний и навыков, поиска внутренней гармонии и ответов на важные жизненные вопросы.

В профессиональной сфере год обещает новые перспективы роста и развития. Однако для достижения успеха потребуется настойчивость, терпение и умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Ключевым моментом 2025 года, по мнению Тарасовой, является баланс между разумом и эмоциями. Это поможет избежать импульсивных решений. Нумеролог призывает к активной жизненной позиции, постановке целей и выходу из зоны комфорта, начиная уже с января.

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