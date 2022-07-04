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Понедельник, 4 июля, 2022

Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Бранов уволился из Росстата

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Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Бранов уволился из Росстата

Артём Бранов, фото: Росстат

Артём Бранов, которому пророчат пост вице-губернатора Рязанской области, покинул Росстат. Как сообщил сайт МедиаРязань со ссылкой на пресс-службу ведомства, 4 июля стало его последним днём работы там.

Возможный переезд Бранова в Рязань не подтвердили.

Артём Бранов, как и врио губернатора Рязанской области Павел Малков, уроженец Саратовской области. Ему 36 лет, имеет 2 высших образования — окончил Саратовский медицинский университет и Саратовскую юридическую академию.

Чиновник руководил управлением делами Росстата. Это ведомство до назначения в Рязанскую область возглавлял Малков.

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