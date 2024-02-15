Потенциально опасный астероид приближается к Земле

Потенциально опасный двойной астероид 2020 BX12 приближается к Земле. На минимальном расстоянии от нашей планеты небесное тело окажется 17 февраля, пишет «Московский комсомолец».

Правда, это ближайшее расстояние составит целых 50 миллионов километров, так что поводов для беспокойства нет.

Астероид состоит из двух космических объектов диаметром около 165 и около 70 метров.

Потенциально опасными называют космические объекты, способные в какое-то время оказаться на расстоянии, менее чем в двадцать раз превышающем дистанцию от Земли до Луны. Вероятность такого события чрезвычайно мала.