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Среда, 26 мая, 2021
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Пострадают многие: эксперты оценили последствия вероятного замедления Google

7info
Изображение Simon с сайта Pixabay
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Решение о замедлении работы Google в России из-за плохой фильтрации запрещенного контента может негативно сказаться на многих пользователях, заявили эксперты Известиям

Ограничения, которые может ввести Роскомнадзор, могут задеть сторонние сайты, а также владельцев Android-смартфонов. Дело в том, что сервисы компании используют различные сайты. Например, Google Fonts. На многих стоят счётчики Google Analytics. 

– Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться, – основатель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.

Активно россияне пользуются почтой Gmail и сервисом Google Docs. Они также могут пострадать из-за замедления. 

– Вероятны и проблемы в работе смартфонов и планшетов на Android, где фоном выполняется множество соединений с серверами американской корпорации, – отметил разработчик Tor Project Леонид Евдокимов.

Примеры проблем уже есть – достаточно вспомнить попытку блокировки Telegram и возникшие из-за этого проблемы. Специалисты отмечают, что Роскомнадзор сделал выводы, но совершенными его инструменты не стали.

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