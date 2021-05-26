Пострадают многие: эксперты оценили последствия вероятного замедления Google

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Решение о замедлении работы Google в России из-за плохой фильтрации запрещенного контента может негативно сказаться на многих пользователях, заявили эксперты Известиям.

Ограничения, которые может ввести Роскомнадзор, могут задеть сторонние сайты, а также владельцев Android-смартфонов. Дело в том, что сервисы компании используют различные сайты. Например, Google Fonts. На многих стоят счётчики Google Analytics.

– Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться, – основатель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.

Активно россияне пользуются почтой Gmail и сервисом Google Docs. Они также могут пострадать из-за замедления.

– Вероятны и проблемы в работе смартфонов и планшетов на Android, где фоном выполняется множество соединений с серверами американской корпорации, – отметил разработчик Tor Project Леонид Евдокимов.

Примеры проблем уже есть – достаточно вспомнить попытку блокировки Telegram и возникшие из-за этого проблемы. Специалисты отмечают, что Роскомнадзор сделал выводы, но совершенными его инструменты не стали.