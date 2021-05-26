Пострадают многие: эксперты оценили последствия вероятного замедления Google

Решение о замедлении работы Google в России из-за плохой фильтрации запрещенного контента может негативно сказаться на многих пользователях, заявили эксперты Известиям.
Ограничения, которые может ввести Роскомнадзор, могут задеть сторонние сайты, а также владельцев Android-смартфонов. Дело в том, что сервисы компании используют различные сайты. Например, Google Fonts. На многих стоят счётчики Google Analytics.
Активно россияне пользуются почтой Gmail и сервисом Google Docs. Они также могут пострадать из-за замедления.
Примеры проблем уже есть – достаточно вспомнить попытку блокировки Telegram и возникшие из-за этого проблемы. Специалисты отмечают, что Роскомнадзор сделал выводы, но совершенными его инструменты не стали.