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Пострадавшие от взрывов жители Скопинского района попросили помощи у прокуратуры

7info
Пострадавшие от взрывов жители Скопинского района попросили помощи у прокуратуры
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Во вторник, 13 июля, первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко пообщался по видео-конференцсвязи с жителями Скопинского района, которые пострадали от взрывов на территории войсковой части 55443-РК в посёлке Желтухинский. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Люди просили помочь в пересмотре суммы оплаты за потерянное имущество, устранить строительные недостатки, получить компенсации. Также прозвучали просьбы о дополнительной финансовой поддержке пострадавших.

Сотрудник прокуратуры разъяснил скопинцам нормы закона, обращения граждан зарегистрировали, направили на рассмотрение.

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