Среда, 24 июля, 2024

Пособник террористов из «Крокуса» пытался уничтожить доказательства

Автор: powder

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Предполагаемый пособников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», пытался уничтожить доказательства до своего задержания, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них указано, что Якубджони Юсуфзода хотел сделать это по указанию организаторов преступления.

По данным следствия, за несколько дней до теракта обвиняемый перечислил соучастнику деньги, чтобы «обеспечить проживание террористов».

Часть средств он перевел одному из исполнителей после преступления.

Юсуфзоду арестовали в начале апреля.

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