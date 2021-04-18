Последствия урагана в Новомичуринске сняли на видео

- Advertisement -

В субботу, 17 апреля, по Пронскому району прошел сильный ураган. Последствия порывистого ветра в Новомичуринске сняли на видео. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Десятиминутный ураган ломал деревья и разбивал окна. Он также снес крышу на ангаре местного автотранспортного предприятия. Здание стометрового склада осталось без крыши. Один кусок слетевшего железа погнул громоотвод, а другой пробил крышу автобуса.

Досталось и дому №39 по улице Строителей. Там также снесло крышу. Примечательно, что четыре дня назад ООО «Промстройпроект» начало капитальный ремонт кровли.

Жалоб от жильцов не было, уже на следующий день рабочие ликвидировали последствия происшествия и продолжили работу.