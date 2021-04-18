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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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Последствия урагана в Новомичуринске сняли на видео

Елена Лобанова
Фото ИД "Пресса"
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В субботу, 17 апреля, по Пронскому району прошел сильный ураган. Последствия порывистого ветра в Новомичуринске сняли на видео. Об этом сообщает ИД «Пресса». 

Десятиминутный ураган ломал деревья и разбивал окна. Он также снес крышу на ангаре местного автотранспортного предприятия. Здание стометрового склада осталось без крыши. Один кусок слетевшего железа погнул громоотвод, а другой пробил крышу автобуса. 

Досталось и дому №39 по улице Строителей. Там также снесло крышу. Примечательно, что четыре дня назад ООО «Промстройпроект» начало капитальный ремонт кровли. 

Жалоб от жильцов не было, уже на следующий день рабочие ликвидировали последствия происшествия и продолжили работу.

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