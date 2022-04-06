Последствия пожара в бывшем училище связи в Рязани показали с высоты

Рязанец Михаил Конюхов опубликовал коптерные фото и видео последствий пожара в здании бывшего училища связи на улице Каширина Рязани. Снимки показывают масштаб разрушений.

- Реклама -

ЧП случилось 1 апреля. Сообщение о пожаре на 4-м этаже неэксплуатируемого здания поступило в 12.55. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В 16:26 объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м., 17.49 — ликвидация открытого горения, 20.45 — ликвидация пожара.

На месте происшествия работали 35 единиц техники, 113 человек.