Последний рывок к пику ставок

Жесткая монетарная политика сохранится надолго, налоговая реформа повысит сбалансированность бюджета в среднесрочной перспективе, расходы бюджета остаются повышенными, ожидаются масштабные меры по фискальному стимулированию в Китае – такие предпосылки легли в основу инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год. Она представлена во второй день инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!», посвященный розничному инвестированию и развитию финансового рынка.

Эксперты отмечают формирование привлекательных условий для формирования портфелей – при сохранении диверсификации вложений.

Покупать российские акции, в приоритете нефтегазовый сектор и ИТ.

Покупать корпоративные облигации с фиксированными купонами из числа бумаг надежного кредитного качества с доходностью 25-29% годовых к погашению через 1-2 года.

Покупать «замещающие» облигации в валюте в безопасной российской инфраструктуре с двузначными доходностями после «замещения» суверенных еврооблигаций.

Держать ликвидность в фондах денежного рынка для повышения гибкости управления портфелем.

«Наш прогноз по уровню процентных ставок в экономике выше рыночного консенсуса. По нашему мнению, ключевая ставка близка к пиковым значением – вершина горы уже близко. На спуске будет легче. Но это не сдерживающий фактор для увеличения инвестиций в российские акции. Впервые более чем за год мы повышаем рекомендацию по ним до «Покупать». Видим привлекательные возможности для формирования инвестиционных портфелей на срок более 1 года. Также, на наш взгляд, можно начинать фиксировать высокую двузначную доходность в облигациях надежных заемщиков до погашения. Доходности корпоративных облигаций рейтинговой группы ААА / АА с фиксированными купонами срочностью 1-3 года – 25-29% годовых, что выше ставок банковских депозитов», – говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Отдельно отметим, что 5 декабря завершилось замещение суверенных евроблигаций.

«По оценкам нашим оценкам начало вторичных торгов может придать дополнительный импульс росту доходностей замещающих облигаций из-за навеса бумаг извне (оцениваем в $2-3 млрд). Видим уникальный момент для входа в рынок замещающих облигаций по высоким двузначным доходностям – значительный потенциал для их снижения на горизонте одного-двух лет. Повторных крупных замещений в дальнейшем не ожидается. При этом уже в 2025 году по плану погашаются валютные облигации почти на $8 млрд – рынок будет сжиматься», – отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Основные прогнозные показатели:

Инфляция – близко к 8,5% на конец 2024 года, по итогам 2025 года – близко к 6% г/г при отсутствии заметных дезинфляционных шоков.

NB! – В обозримой перспективе инфляция в РФ под влиянием бюджетного импульса и напряженности на рынке труда не замедлится до целевых уровней.

Ключевая ставка – 23% по итогам 2025 года с близкой к 6% г/г инфляцией при отсутствии заметных дезинфляционных шоков.

NB! – Повышенный уровень бюджетных расходов требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики Банка России сейчас и – при прочих равных – более высокого уровня ставок в долгосрочной перспективе.

Рубль – 108 рублей за доллар к концу 2025 года при отсутствии внешних шоков и в условиях нормализации импорта.

NB! Не видим фундаментальных предпосылок для резкого ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи – прогнозный уровень 3185 на горизонте 12 месяцев (совокупная доходность 35%).

NB! При снижении безрисковой ставки на 1% прогнозный уровень индекса Мосбиржи увеличивается на 4,4%.