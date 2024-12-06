Последний рывок к пику ставок

Жесткая монетарная политика сохранится надолго, налоговая реформа повысит сбалансированность бюджета в среднесрочной перспективе, расходы бюджета остаются повышенными, ожидаются масштабные меры по фискальному стимулированию в Китае – такие предпосылки легли в основу инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год. Она представлена во второй день инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!», посвященный розничному инвестированию и развитию финансового рынка.
Эксперты отмечают формирование привлекательных условий для формирования портфелей – при сохранении диверсификации вложений.
Покупать российские акции, в приоритете нефтегазовый сектор и ИТ.
Покупать корпоративные облигации с фиксированными купонами из числа бумаг надежного кредитного качества с доходностью 25-29% годовых к погашению через 1-2 года.
Покупать «замещающие» облигации в валюте в безопасной российской инфраструктуре с двузначными доходностями после «замещения» суверенных еврооблигаций.
Держать ликвидность в фондах денежного рынка для повышения гибкости управления портфелем.
Отдельно отметим, что 5 декабря завершилось замещение суверенных евроблигаций.
Основные прогнозные показатели:
Инфляция – близко к 8,5% на конец 2024 года, по итогам 2025 года – близко к 6% г/г при отсутствии заметных дезинфляционных шоков.
NB! – В обозримой перспективе инфляция в РФ под влиянием бюджетного импульса и напряженности на рынке труда не замедлится до целевых уровней.
Ключевая ставка – 23% по итогам 2025 года с близкой к 6% г/г инфляцией при отсутствии заметных дезинфляционных шоков.
NB! – Повышенный уровень бюджетных расходов требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики Банка России сейчас и – при прочих равных – более высокого уровня ставок в долгосрочной перспективе.
Рубль – 108 рублей за доллар к концу 2025 года при отсутствии внешних шоков и в условиях нормализации импорта.
NB! Не видим фундаментальных предпосылок для резкого ослабления рубля.
Индекс Мосбиржи – прогнозный уровень 3185 на горизонте 12 месяцев (совокупная доходность 35%).
NB! При снижении безрисковой ставки на 1% прогнозный уровень индекса Мосбиржи увеличивается на 4,4%.