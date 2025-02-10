Последний президент и третий Антихрист: что напророчили известные провидцы Дональду Трампу

С вступлением Дональда Трампа на пост президента США многие стали разбирать слова и пророчества известных предсказателей. Все они единогласно заявили о грядущих переменах. Только какими будут изменения? В предсказаниях разобралось издание Life.

Ныне покойный политик, легендарный председатель партии ЛДПР заявлял ещё в 2016 году, что Трамп может стать последним американским лидером по причине распада США:

— Америки в ближайшие 10–15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, её распад неизбежен», — говорил Жириновский, которого за сбывающиеся пророчества уже окрестили главной «политической Вангой» нашей страны.

Астролог Александр Зараев также предсказывал распад США в период президентства Дональда Трампа, утверждая, что США в 2025 году должны разделиться как минимум на три части. Схожее мнение высказывал и американский прорицатель Эдгар Кейси, который считал, что 44-й президент станет последним для Штатов. Первоначально сторонники Кейси полагали, что речь идёт о Бараке Обаме, 44-м президенте по счёту. Однако если учитывать, что Гровер Кливленд занимал пост президента дважды, а его сроки посчитать за один, то 44-м президентом США по классическому счету становится именно Трамп, а не Обама.

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Легендарный провидец Мишель Нострадамус, известный своими многочисленными таинственными пророчествами, также предвидел приход к власти «великого, бесстыдного и дерзкого скандалиста», в котором многие усматривают именно Дональда Трампа.

Нострадамус писал о правлении Трампа: «Мост сломан, город в обмороке от страха».

Прорицатель также утверждал, что «Республика большого города» (под которой подразумеваются США) будет вовлечена в дорогостоящие военные операции по приказу «трубы». Многие интерпретируют это как предсказание о начале третьей мировой войны. Нострадамус связывал конец света с приходом третьего Антихриста, первыми двумя, по мнению исследователей, были Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер.

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказывал, что Дональд Трамп не досидит до конца своего президентского срока. Такой сценарий возможен, например, в случае смерти главы государства:

— Я не уверен, но у меня есть ощущение, что для Трампа это будет неполный срок, — предупреждает Яцковский.

Он также предсказал наступление кризиса, который придется на годы президентства 47-го лидера США. По словам провидца, с 2024 по 2028 будет период больших потрясений в мире, коснутся они и Америки.