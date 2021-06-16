Последние квартиры с террасами в ЖК Pride Park

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В элитном клубном доме премиум-класса доступны к продаже последние варианты планировок с собственным выходом на террасу.

Такой формат недвижимости позволяет создать особое пространство для жизни прямо в историческом центре города. Здесь идеально сочетаются красота и функциональность, престижность и практичность, а вариантов обустройства уникальной дополнительной площади масса.

На каждой террасе установят системы водоснабжения и водоотведения, монтаж пола будет выполнен самым современным и оптимальным для эксплуатируемой кровли способом: там установят фальшпол — это надстроенное покрытие на регулируемых основах, материалы — немецкая террасная доска и керамическая плитка.

В Pride Park предусмотрены также дополнительные проектные решения от застройщика для обустройства террас:

летняя кухня из нержавеющей стали с массивом тика;

английская садовая мебель Aleksandr Rose;

американская мебель класса люкс;

мини-лифт для транспортировки различных грузов с кухни на террасу;

зонирование непрозрачными перегородками высотой 1,5 м.

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