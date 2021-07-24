После встречи с заммэром Рязани руководитель ПУВРа не отказался от проведения массового собрания

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В пятницу, 23 июля, руководитель паблика «Подслушано у Водителей Рязани » Георгий Парублев встретился с и.о. заместителем мэра Борисом Ясинским. После этого разговора мужчина укрепился в мнении о необходимости проведения массового собрания.

По словам Парублева, замглавы администрации сам пригласил его для разговора после сообщения о проведении мероприятия. Рязанец отметил, что на встречу он пошел, дабы обсудить главные проблемы, которые волнуют жителей.

Мужчина рассказал, что Ясинскому он передал все проблемные моменты, о которых знал и помнил. При этом есть еще ряд вопросов, которые волнуют жителей города.

— От собрания я не отказываюсь. Я очень мало рассказал о проблемах. Есть же еще и другие люди, которые хотят высказаться и быть услышанными. К тому же, если мероприятие все же согласуют, то мы пригласим администрацию для ответа перед рязанцами, — подчеркнул Парублев.

Напомним, ранее мужчина анонсировал проведение массового собрания 8 августа.