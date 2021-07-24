После встречи с заммэром Рязани руководитель ПУВРа не отказался от проведения массового собрания

В пятницу, 23 июля, руководитель паблика «Подслушано у Водителей Рязани » Георгий Парублев встретился с и.о. заместителем мэра Борисом Ясинским. После этого разговора мужчина укрепился в мнении о необходимости проведения массового собрания.
По словам Парублева, замглавы администрации сам пригласил его для разговора после сообщения о проведении мероприятия. Рязанец отметил, что на встречу он пошел, дабы обсудить главные проблемы, которые волнуют жителей.
Мужчина рассказал, что Ясинскому он передал все проблемные моменты, о которых знал и помнил. При этом есть еще ряд вопросов, которые волнуют жителей города.
Напомним, ранее мужчина анонсировал проведение массового собрания 8 августа.