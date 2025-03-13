После скандала с пытками на автомойке в Каменске-Уральском сменился арендатор

На автомойке «Леон» в Каменске-Уральском, где компания молодых людей пытала двух студенток, сменился арендатор, заявила E1.RU собственница точки Елена Титова.

Женщина уточнила, что не знала о том, что творилось на ее объекте.

«Так же как любой человек, кто, положим, сдает квартиру, не может гарантировать, заручиться, что там не случится, например, убийство», — говорится в публикации.

По ее словам, нынешний арендатор не имеет отношения к этой истории. Ранее она говорила, что бывшие арендаторы держат весь город в страхе, поэтому их фамилии нигде не фигурируют.

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Сейчас ИП Титовой на стадии ликвидации по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К истории с мойкой эта ситуация не имеет никакого отношения, утверждает хозяйка объекта.