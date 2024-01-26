После полученных на СВО ранений скончался бывший курсант рязанского училища ВДВ Жалсанов

26 января в Еравнинском районе республики Бурятия состоялась церемония прощания с Владимиром Жалсановым, выпускником рязанского училища ВДВ, который скончался после полученных на СВО ранений. Об этом сообщили в telegram-канале района.

Владимир Жалсанов родился в 1991 году, был старшим ребёнком в семье. В 2009 году был призван в армию, служил в Тульской гвардейской дивизии ВДВ. После срочной службы поступил в рязанское училище ВДВ, но в 2012 году перевёлся на службу по контракту в 14-ю бригаду ГРУ Хабаровска. Служил в «горячих точках», принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2013 году Владимиру Булатовичу был присвоен статус ветерана боевых действий. В 2015 году, после окончания срока контракта, вернулся домой. Продолжительное время работал вахтовым методом.

24 августа 2022 года Владимир Жалсанов отправился добровольцем в зону СВО на Украину. В ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи получил осколочное ранение. Проходил лечение, затем реабилитацию.

— Гвардии младший сержант Жалсанов Владимир Булатович скоропостижно скончался 22 января 2024 года в г. Улан-Удэ. У Владимира Булатовича остались мама Людмила Дмитриевна, брат Сергей Булатович, — говорится в некрологе.