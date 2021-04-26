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Понедельник, 26 апреля, 2021
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После падения ребёнка с 5-го этажа в Скопине возбудили уголовное дело

7info
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Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку после падения из окна 2-летнего ребёнка. Результатом стало возбуждение уголовного дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

ЧП случилось в Скопине днём 11 апреля. Мальчик находился в квартире на пятом этаже вместе с употреблявшими алкоголь родителями. Оставшись в спальне без присмотра, он залез на подоконник и выдавил москитную сетку. 

При падении с пятого этажа мальчик остался жив. Прохожие вызвали скорую, ребёнку оперативно оказали медицинскую помощь. 

Результаты проверки Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачёва направила в органы дознания. Уголовное дело в отношении родителей возбудили по статье 156 УК РФ.

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