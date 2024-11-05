После двойного успеха БК «Рязань» вернул себе лидерство в чемпионате ЦФО

В минувший уик-энд в чемпионате Центрального федерального округа среди мужских команд соперничали лишь баскетбольные клубы «Рязань» и «Тамбов-2». Дважды на своем паркете превзойдя географических соседей, «зубры» вернули себе лидерство, ненадолго перехваченное брянской командой «Десна-2». Об этом сообщила пресс-служба команды.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» (Тамбовская область) – 91:76 (15:20, 28:15, 27:20, 21:21)



БК «Рязань»: Князев (22), Буданов (7), Зибиров (16), Хамитов (7), Найберт (6) – старт, Савельев (0), Николаев (2), Анохин (10 + 10 подборов), Федин (15), Сидоров (3), Антонов (3), Усов (0).

БК «Тамбов-2»: Харченко (3), Солопов (15 + 11 подборов), Волков (7), Лукин (12), Ушков (18) – старт, Висков (0), Чепурнов (2), Шурухин (12), Дмух (1), Росляков (6).

Судьи: Усков, Шарков (оба – Воронеж).

2 ноября. Рязань. Дворец детского творчества.



За прошедшее время тамбовские «волчата» заметно заматерели и как прежде нередко бывало уже не тушуются в борьбе с более опытными командами, будь то даже действующий чемпион ЦФО. Гости начали выступление на паркете ДДТ с трешки, затем поразили кольцо хозяев с добивания, и вновь точное попадание из-за дуги. Не прошло и двух минут, а на табло уже высвечивались довольно неприятные для глаз местных болельщиков цифры – 0:8.



Подобный дебют встречи мог любого выбить из ранее намеченной колеи, но только не БК «Рязань». Подопечные Константина Комлякова довольно быстро сумели выправить положение. Во втором периоде Марк Федин выровнял счет – 27:27, а после трешки Драмира Зибирова «зубры» вырвались вперед. Дальний бросок Федина укрепил их преимущество, а итог первой половине подвел Роман Хамитов – 43:35. Перед заключительной четвертью в исходе поединка сомнений уже практически не оставалось – 70:55.



Набрав 10 очков и сделав столько же подборов, Вячеслав Анохин записал себе в актив очередной дабл-дабл. Самым результативным игроком стал Дмитрий Князев, набравший 22 балла, у Драмира Зибирова – 16, у Марка Федина – 15. Со счетом 91:76 БК «Рязань» одержал свою пятую победу в новом сезоне.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» (Тамбовская область) – 74:60 (17:10, 16:16, 22:16, 19:18)

БК «Рязань»: Князев (20), Буданов (6), Сидоров (9), Хамитов (3), Анохин (17 + 12 подборов) – старт, Савельев (0), Николаев (4), Найберт (4), Федин (8), Антонов (3), Усов (0).

БК «Тамбов-2»: Харченко (4), Солопов (8), Волков (4), Лукин (11), Ушков (11) – старт, Висков (5), Чепурнов (6), Шурухин (6), Дмух (0), Росляков (5).

Судьи: Усков, Шарков (оба – Воронеж).

3 ноября. Рязань. Дворец детского творчества. 100 зрителей.



Как это зачастую бывает в текущем сезоне, повторный поединок развивался иначе, чем первый. Инициативой сразу же завладели хозяева и Вячеслав Анохин произвел первые изменения на табло. Гости отыгрались уже в ответной атаке, но следом Роман Хамитов забил с фолом и был точен с линии штрафных, затем пять баллов в общую копилку внес Дмитрий Князев, а Максим Сидоров довел преимущество до +10 (12:2). Заключительную четверть «зубры» вели по счету. С завидным постоянством продолжали пополнять общую копилку Дмитрий Князев и Вячеслав Анохин, ставшие самыми результативными игроками матча. Вячеслав к своим 17 очкам приплюсовал еще 12 подборов и оформил очередной дабл-дабл. Дмитрий пять раз был точен из-за дуги, и всего принес команде 20 баллов. Один из лучших матчей провел Максим Сидоров, набравший 9 очков.



Максимальная разница в матче была +23, но в концовке тамбочанам удалось сократить отставание. Одержав на старте шестую победу со счетом 74:60, БК «Рязань» вернул себе лидерство в чемпионате ЦФО.

Следующие календарные поединки баскетбольный клуб «Рязань» вновь проведет в родных пенатах. 16 и 17 ноября в спорткомплексе Дворца детского творчества он будет принимать одного из главных конкурентов за лидерство БК «Тверь-СШОР» г. Тверь. В субботу начало игры в 16:00, в воскресенье – в 12:00.