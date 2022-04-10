После ДТП с грузовиком на Люблинской улице возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП с грузовиком в Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Подробности сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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В субботу, 9 апреля, на Люблинской улице у дома 53 водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на автомобили «Газель» и ГАЗ дорожных рабочих. Один человек погиб, четверо получили травмы.

Пострадавшие рассказали, что остановились заменить колесо, дорожные работы не проводились.

44-летний водитель грузовика рассказал, что не смог вовремя затормозить из-за упавшей кружки, которая заблокировала педаль.