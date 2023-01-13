После аварии на теплосетях в Рязани без отопления остаются 5 квартир

В Рязани после коммунальной аварии продолжают восстанавливать теплоснабжение жилых домов. Много жалоб 12 января поступило от жильцов дом 4 по улице Энгельса. Управляющей компании помогала бригада муниципальных предприятий, – написала мэр Елена Сорокина в Telegram канале.

По данным на 22:30 12 января, без отопления оставались 5 однокомнатных квартир первого подъезда. Тепла также нет на лестничных клетках, кроме одного подъезда.

У градоначальника есть большие вопросы к техническому состоянию внутридомового оборудования. Проблем добавил и житель дома, который уехал, оставив открытыми форточки, тем самым добавив промерзания стояку. Однако, по словам Елены Сорокиной, оправдания управляющей компании не принимаются, когда людям дома холодно. Работы продолжаются.

Глава города сообщила, что в доме 5/1 по улице Станкозаводской проблемы решены. Точечно отрабатывались проблемы в других домах.

Елена Сорокина: «В целом это последствия аварии на Дягилевской ТЭЦ. Устранения занимают время. Понимаем, сколько неудобств это вызывает у людей»

Глава администрации Рязани отметила, что порыв на улице Халтурина 12 января устранили оперативно, около 14 часов горячее водоснабжение и тепло вернулись в дома.