Порывы ветра до 22 м/с: погода 14 марта в Рязанской области

В Рязанскую область 14 марта придет шторм. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

Ночью в области ожидается дождь, который сохранится днем. Ветер южной четверти, 7-12 м/с, днём местами порывы достигнут 17-22 м/с.

Температура воздуха по области ночью от +3 до +8°С, днём от +12 до +17°С.

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Ветер начнет стихать к выходным, но вслед за этим резко похолодает. На дорогах ожидается гололедица.

Граждан призывают соблюдать осторожность: не парковать автомобили под деревьями, не укрываться возле шатких конструкций и избегать длительного пребывания на улице.