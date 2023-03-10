Порноактриса из Омска прорекламировала учебу в Высшей школе экономики

Популярная порноактриса из Омска Eva Elfie прорекламировала курсы по программированию на языке Rust на факультете компьютерных наук в Высшей школы экономики.

Ролик появился в телеграм-канале «Поступач».

«Мы уверены, что вы получите невероятное удовольствие от нашего курса, и сможете попасть на стажировку в Google, Microsoft, Amazon или даже Pornhub», – рассказала девушка.

На кадрах Eva Elfie предстала в белой блузке с галстуком. Неизвестно, является ли ролик официальной коллаборацией с учебным заведением.