Пятница, 10 марта, 2023
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Порноактриса из Омска прорекламировала учебу в Высшей школе экономики

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Популярная порноактриса из Омска Eva Elfie прорекламировала курсы по программированию на языке Rust на факультете компьютерных наук в Высшей школы экономики.

Ролик появился в телеграм-канале «Поступач».

«Мы уверены, что вы получите невероятное удовольствие от нашего курса, и сможете попасть на стажировку в Google, Microsoft, Amazon или даже Pornhub», – рассказала девушка.

На кадрах Eva Elfie предстала в белой блузке с галстуком. Неизвестно, является ли ролик официальной коллаборацией с учебным заведением.

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