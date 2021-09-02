Популярными именами для детей у рязанцев в августе стали Милана и Василиса

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена давали рязанцы новорожденным в августе.
Самыми популярными у мальчиков были: Александр, Михаил, Артём, Максим, Матвей, Илья, Дмитрий, Кирилл, Егор, Марк.
У девочек: Милана, Виктория, Анна, Алиса, Вероника, Ксения, Арина, Александра, Василиса, София.
Среди редких и непопулярных имён: Серафим, Лука, Елисей, Игнат, Филипп, Герман, Мирослав, Прохор, Гавриил, Богдан; Анисия, Лукерья, Пелагея, Василина, Аврора, Алексия, Регина, Милослава, Ярослава, Афина.