16.4 C
Рязань
Четверг, 2 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Популярными именами для детей у рязанцев в августе стали Милана и Василиса

7info
Популярными именами для детей у рязанцев в августе стали Милана и Василиса
Изображение esudroff с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена давали рязанцы новорожденным в августе.

Самыми популярными у мальчиков были: Александр, Михаил, Артём, Максим, Матвей, Илья, Дмитрий, Кирилл, Егор, Марк.

У девочек: Милана, Виктория, Анна, Алиса, Вероника, Ксения, Арина, Александра, Василиса, София.

Среди редких и непопулярных имён: Серафим, Лука, Елисей, Игнат, Филипп, Герман, Мирослав, Прохор, Гавриил, Богдан; Анисия, Лукерья, Пелагея, Василина, Аврора, Алексия, Регина, Милослава, Ярослава, Афина.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости мира

Липчанин пытался насильно утащить девушку в кусты

Культура

Второй билет в кино этой осенью для рязанцев будет бесплатным

Новости Рязани

Футбольный манеж в Рязани откроют в 2022 году

Новости Рязани

Популярными именами для детей у рязанцев в августе стали Милана и Василиса

Новости Рязани

На сайте рязанской администрации вновь появилось сообщение о лотерее с биткоинами

Новости Рязани

В Захаровском районе вырос гигантский подсолнух высотой 3 метра

Новости Рязани

Маршрут «Москва-Рязань» вошёл в топ-10 самых популярных автобусных направлений

Новости Рязани

Рязанская администрация прокомментировала временный перевод воспитанников одного детсада в другой

Новости Рязани

ДТП с вишнёвой «4тыркой» на Московском шоссе попало на видео

Новости Рязани

Руководителем рязанских теплосетей стал Алексей Олейник

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]