Популярной рязанской газете исполнилось 25 лет

– Вы помните нашу первую встречу? Может быть, в тот день, остановившись у киоска, вы случайно обратили внимание на обложку ещё незнакомой вам газеты, где крупными буквами было написано «Панорама», а мельче – «жизни города».

Позже, как вы заметили, название немного изменилось. Да что только не изменилось с тех пор в жизни города, страны, каждого из нас! Ведь мы с вами встречаемся с 30 мая 1996 года, и этот, уже 25-летний юбилей «Панорамы города» – наш общий праздник, – говорится в сообщении.