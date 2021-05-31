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Понедельник, 31 мая, 2021
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Популярной рязанской газете исполнилось 25 лет

7info
Фото: vk.com/panoramagoroda
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Одна из самых популярных газет Рязани – «Панорама города» – отметила 25-летие со дня выпуска первого номера. Информация появилась на странице издания ВКонтакте. 

– Вы помните нашу первую встречу? Может быть, в тот день, остановившись у киоска, вы случайно обратили внимание на обложку ещё незнакомой вам газеты, где крупными буквами было написано «Панорама», а мельче – «жизни города».

Позже, как вы заметили, название немного изменилось. Да что только не изменилось с тех пор в жизни города, страны, каждого из нас! Ведь мы с вами встречаемся с 30 мая 1996 года, и этот, уже 25-летний юбилей «Панорамы города» – наш общий праздник, – говорится в сообщении. 

Редакция опубликовала интересные сведения о газете:

Над одним номером «Панорамы города» работают 95 (!) человек.

Общий тираж газеты за 2020 год составил 4 117 300 экземпляров.

На выпуск 53 номеров в прошлом году ушло 518 тонн 573 кг газетной бумаги. Этот объём перевезли 25 машин вместимостью 20 тонн.

«Панорама города» продаётся в 417 отделениях почтовой связи, в 115 киосках Роспечати (53 в области и 62 в Рязани), в более 130 магазинах Рязани и области.

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