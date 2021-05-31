Популярной рязанской газете исполнилось 25 лет

Одна из самых популярных газет Рязани – «Панорама города» – отметила 25-летие со дня выпуска первого номера. Информация появилась на странице издания ВКонтакте.
Редакция опубликовала интересные сведения о газете:
Над одним номером «Панорамы города» работают 95 (!) человек.
Общий тираж газеты за 2020 год составил 4 117 300 экземпляров.
На выпуск 53 номеров в прошлом году ушло 518 тонн 573 кг газетной бумаги. Этот объём перевезли 25 машин вместимостью 20 тонн.
«Панорама города» продаётся в 417 отделениях почтовой связи, в 115 киосках Роспечати (53 в области и 62 в Рязани), в более 130 магазинах Рязани и области.