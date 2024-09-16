Понедельник, 16 сентября, 2024

Популярный препарат для лечения лор-заболеваний пропал из аптек — СМИ

Автор: Алексей Самохин

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Из аптек Тюмени исчез популярный препарат для лечения глазных и ушных заболеваний «Софрадекс». Об этом сообщает URA.RU. Лекарство выпускается фармацевтической компанией в Индии.

«Лор-врач выписал капли „Софрадекс“ для лечения отита. Каково же было наше удивление, когда мы не смогли найти их ни в одной аптеке в нашем районе. Провизоры объяснили, что препарат раскупили, возможно, из-за сезонного обострения отитов. В итоге врач был вынужден назначить аналог», — рассказали журналистам читатели.

Корреспондент агентства проверил наличие препарата в федеральной аптечной сети «Фармленд», а также в местных аптеках «Живика», «Эконом», «Реагент» и «Вита». Ни в одной из этих аптек препарата нет. Кроме того, на сервисе lek-info.ru, который отслеживает наличие лекарств в Тюмени, данные о каплях «Софрадекс» отсутствуют.

Препарат «Софрадекс» обладает широким спектром действия и применяется для лечения отитов, конъюнктивитов, ячменя и других заболеваний. Производится он в Индии.

Отметим, что и при заказе на нескольких сайтах аптек в Рязани препарата в наличии не оказалось.

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