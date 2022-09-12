Популярный астролог назвал страшную дату в сентябре 2022 года

Шаман и известный астролог Карагай предупредил: совсем скоро настанет необычная и очень опасная дата в сентябре. Этот день, возможно, станет одним из самых страшных и тревожных в 2022 году.

Эзотерик рассказал: 21 сентября, согласно шаманскому календарю, на покой отправляются светлые духи. Власть над миром берут тёмные силы. Обычно в этот период происходят ужасные вещи: неожиданные смерти, стихийные бедствия, теракты, геополитические кризисы, столкновениях интересов.

Карагай утверждает, что полностью избавиться от противостояния добра и зла невозможно, но можно минимизировать влияние злых духов. Так, шаман советует людям по возможности избегать массового скопления людей, не откровенничать с незнакомцами. После 21 сентября также стоит отдавать предпочтение малолюдным местам.