Поправки к Земельному кодексу: массового изъятия дачных участков не будет

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в Земельный кодекс, касающиеся порядка использования и освоения земельных участков. Слухи о массовом изъятии дачных участков, которые распространялись анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительности, пишет «Парламентская газета».

Фейк о дачах: что утверждали анонимные источники

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что заброшенные дачные участки будут изыматься, если владельцы не освоят их в течение года. Сообщалось, что к таким территориям относятся участки без построек, заборов и с сорняками выше метра. Согласно этим заявлениям, земли якобы будут переданы многодетным семьям или участникам СВО.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти сообщения являются искажением реальных поправок.

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Какие изменения действительно произойдут?

По словам Сергея Гаврилова, новые нормы законодательства направлены на решение проблемы с заброшенными земельными участками. Такие земли часто становятся захламлёнными или зарастают борщевиком, что вызывает жалобы соседей и представляет опасность.

На сегодняшний день действующий закон предусматривает изъятие участка, если он не используется в течение трёх лет. С 1 марта 2025 года у владельцев появится больше времени на освоение — до шести лет. Более того, правительство установит чёткие критерии, которые помогут определить, что именно считается «заброшенностью».

Теплицы и грядки — право, а не обязанность

Поправки не обязывают дачников возводить теплицы или заниматься сельским хозяйством. Садовый участок можно использовать исключительно для отдыха, подчеркнул Гаврилов.

«Владельцы сами решают, что размещать на своих землях. Размещение построек или ведение сельскохозяйственных работ — это право, а не обязанность граждан», — отметил глава комитета.

Принятые поправки, как заверили в Госдуме, не ущемляют права граждан, а наоборот, создают условия для более разумного использования земли. Они обеспечивают баланс между интересами общества, нуждающегося в рациональном использовании земель, и владельцами участков, у которых теперь будет больше времени для освоения своих территорий.

Таким образом, утверждения о массовом изъятии дачных участков не имеют под собой оснований, а законопроект лишь помогает решить насущные вопросы, связанные с заброшенными землями.