Попавший в ДТП мотоциклист рассказал, как всё произошло

Владелец мотоцикла «Хонда Сильвер Винг», попавший в ДТП на трассе М-5 в Рязани, рассказал, как всё произошло.
В беседе с корреспондентом РИА «7 новостей» он отметил, что наезда на ограждение не было, причиной опрокидывания стал битум на дороге.
По словам мотоциклиста, на месте его осмотрели медики, оказали первую помощь. От госпитализации рязанец отказался, так как надо было решать вопрос с ГИБДД.
Позднее мужчина съездил в травмпункт вместе с супругой. По его словам, при падении он получил сильный ушиб. При этом из медучреждения уехал на мотоцикле.
Вобблинг (wobbling) – явление, возникающее во время езды на мотоцикле, когда передняя ось перестает соприкасаться с дорогой, и из-за разности скорости, образуется обратная инверсия. Руль перестает слушаться, выровнять мотоцикл становится нереальным.