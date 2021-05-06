Попавший в ДТП мотоциклист рассказал, как всё произошло

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Владелец мотоцикла «Хонда Сильвер Винг», попавший в ДТП на трассе М-5 в Рязани, рассказал, как всё произошло.

В беседе с корреспондентом РИА «7 новостей» он отметил, что наезда на ограждение не было, причиной опрокидывания стал битум на дороге.

– Ехал со скоростью 60 километров в час, – рассказал собеседник агентства. – После светофора у нефтезавода двигался в сторону Самары, перед мостом на дороге был разлит битум. Когда наехал на него, возник эффект вобблинга – меня начало мотать по дороге. В таком случае тормозить или разгоняться – практически верная смерть. Надо останавливаться. У мотоцикла «Хонда Сильвер Винг» есть особенность – он тормозит двигателем. Получился резонанс, я завалился на левый бок.

По словам мотоциклиста, на месте его осмотрели медики, оказали первую помощь. От госпитализации рязанец отказался, так как надо было решать вопрос с ГИБДД.

– Смотрел документы, там даже не было указано, что на дороге разлит битум, – рассказал собеседник. – При этом на моей одежде, колёсах, он был очень заметен.

Позднее мужчина съездил в травмпункт вместе с супругой. По его словам, при падении он получил сильный ушиб. При этом из медучреждения уехал на мотоцикле.

– Наверное, скоро в интернете появится видео – пациент выезжает на инвалидной коляске, садится на мотоцикл и уезжает, – предположил наш собеседник.

Вобблинг (wobbling) – явление, возникающее во время езды на мотоцикле, когда передняя ось перестает соприкасаться с дорогой, и из-за разности скорости, образуется обратная инверсия. Руль перестает слушаться, выровнять мотоцикл становится нереальным.