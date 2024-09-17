Вторник, 17 сентября, 2024

Пользователи подписки MiXX от T2 увидят первыми новые серии «Комбинации» на Wink

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой Т2 Мобайл

T2 предоставляет абонентом мультиподписки MiXX эксклюзивную возможность по просмотру нового сериала про творчество женской музыкальной группы «Комбинация». Пользователи подписки увидят новые серии байопика на Wink раньше других зрителей платформы на три дня.

Онлайн-кинотеатр Wink, входящий в подписку MiXX, выпустил на своей платформе многосерийный фильм о женской поп-группе «Комбинация». Премьера состоялась 6 сентября, и за первый уикэнд сериал на Wink посмотрели более одного миллиона зрителей. Это лучший старт среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра в 2024 году. Новые серии пользователиMiXXмогут смотреть раньше других зрителей на три дня.

Сериал «Комбинация» рассказывает о творческом пути одноименной музыкальной группы. Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие.В основе сюжета сериала – судьба бывшего милиционера и создателя первого советского и российского герлз-бенда Александра Шишина.Восьмисерийная картина создана «НМГ Студией» и кинокомпанией «Лунапарк». Она пополнилаколлекцию WinkOriginals, в которую входят сериалы «‎Балет»‎, «Чистые», «Фишер», главный хит прошлого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» и другие.

MiXX объединяет в одной мультиподписке интернет, музыку, кино, скидки и множество полезных и развлекательных сервисов. Кроме онлайн-кинотеатра Wink, в подписку входят PREMIER, VK Музыка, Яндекс Плюс, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет» и многое другое. Пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки и сконструировать наполнение под свои потребности. Т2 ориентируется на интересы своих абонентов, поэтому непрерывно создает для них актуальные и релевантные предложения.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН:

erid: 2VtzqvhNtfA

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