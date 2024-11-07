Полуфинал Студенческой лиги КВН Рязанской области прошёл в РДМ

Вечером 6 ноября Рязанский дворец молодёжи наполнился готовыми удивляться и смеяться зрителями. Причина тому – полуфинал Студенческой лиги КВН региона, участие в котором приняли десять команд: семь из различных институтов и факультетов РГУ им. Есенина, три — из РГАТУ им. Костычева, Рязанского Политеха и РязГМУ им. Павлова. На протяжении трёх часов молодые юмористы дарили гостям искромётные шутки и просто позитив. Мероприятие прошло при поддержке официальной Рязанской лиги КВН.

Ведущим мероприятия выступил директор РДМ Сергей Прошин, а приветственное напутственное слово произнёс и.о. ректора РГУ им. Есенина Дмитрий Боков. Всего в рамках мероприятия испытаниями для квнщиков послужили три конкурса – приветствие на тему «студенчество», разминка и подготовка видеороликов, которые были показаны на большом экране.

Открыла полуфинал команда Политеха «Ради тех», следом буквально затопили зал каламбурами ребята из Института иностранных языков РГУ («В Союз художников все попадают через пастель» и «Это Глеб, он занимается глеблей»). Девчонки из команды «От души» (ИППСР) поражали своей яркостью и харизмой, знаменитый «Кларнет Клары» (ИЕН), в свою очередь, превратил РГУ в Хогвартс в своём видео. «Иллюзия обмана» с ИИФПН экранизировала по-новому «Сумерки», команда Физмата запомнилась своим участником Серафимом, чье имя буквально скандировали, в то время как коллектив «Молоко» (РГАТУ) напомнил зрителям, как суеверны становятся студенты перед сессией. «Мы отыграем» (ЮИ) пленили зал своим острым юмором, сразу после чего «Собаки Павлова» вновь подняли излюбленную тему медицинских профессий. Наконец, очаровательные девушки с ФРФНК шутили как на злободневные, так и на памятные темы.

Судили команды капитан всем известной «Айседоры Дункан» Екатерина Фомина, автор команды Олеся Куделина, ведущий специалист Комитета по делам молодёжи Дарья Медведева, радиоведущий Роман Потапов и известный рязанский предприниматель Эдуард Такмазян. По итогам в финал Студенческой лиги КВН Рязанской области прошли «Молоко» (10), «Ради тех» (11), «Кларнет Клары» (11,2), «Собаки Павлова» (11,8), «Мы отыграем» (12,2), команда факультета русской филологии и национальной культуры (12,6) и «От души» (13)!