Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября

В субботу, 12 октября, масштабное событие объединило в Рязани ценителей КВН. Во Дворце молодёжи состоялся полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН.

Долгожданная игра собрала на площадке РДМ находчивые команды, увлечённых зрителей и драйвовые группы поддержки. Полуфинал прошёл весело, ярко и музыкально. Было много шуток и приятных сюрпризов от квнщиков и спонсоров Лиги. За настроение и атмосферу в зале отвечала очаровательная ведущая — редактор АМИК, актриса Высшей лиги в составе команды КВН «Бомонд» (г. Челябинск) Дарья Чепасова. Готовили команды к вступлению редакторы Лиги, квнщики из «Вышки» Руслан Шишкин (команда «Вятка») и Роман Кузьмин (команда «Такая история»).

В этот вечер на сцену вышли шесть команд:

«Ради тех», Рязанский Политех;

«DK», Санкт-Петербург;

«Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань;

«Лазурные драконы», Луховицы;

«Семь раз», Тульская область;

«Мы отыграем» РГУ им.С.А. Есенина, Рязань.

Квнщикам предстояло сыграть 4 конкурса: приветствие, разминку, озвучку, музыкальное домашнее задание. И стоит отметить, что с этим ребята справились на все 100! Заряд бодрости и юмора был обеспечен абсолютно каждому.

Уже в ближайшее время на сайте 7info мы опубликуем большой репортаж с игры и поделимся фото и видео. И, конечно, представим результаты. Следите за новостями!

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

#РосмолодёжьГранты#Росмолодёжь

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».