Суббота, 12 октября, 2024

Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября

Автор: Алексей Самохин

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В субботу, 12 октября, масштабное событие объединило в Рязани ценителей КВН. Во Дворце молодёжи состоялся полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН.

Долгожданная игра собрала на площадке РДМ находчивые команды, увлечённых зрителей и драйвовые группы поддержки. Полуфинал прошёл весело, ярко и музыкально. Было много шуток и приятных сюрпризов от квнщиков и спонсоров Лиги. За настроение и атмосферу в зале отвечала очаровательная ведущая — редактор АМИК, актриса Высшей лиги в составе команды КВН «Бомонд» (г. Челябинск) Дарья Чепасова. Готовили команды к вступлению редакторы Лиги, квнщики из «Вышки» Руслан Шишкин (команда «Вятка») и Роман Кузьмин (команда «Такая история»).

В этот вечер на сцену вышли шесть команд:

«Ради тех», Рязанский Политех;
«DK», Санкт-Петербург;
«Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань;
«Лазурные драконы», Луховицы;
«Семь раз», Тульская область;
«Мы отыграем» РГУ им.С.А. Есенина, Рязань.

Квнщикам предстояло сыграть 4 конкурса: приветствие, разминку, озвучку, музыкальное домашнее задание. И стоит отметить, что с этим ребята справились на все 100! Заряд бодрости и юмора был обеспечен абсолютно каждому.

Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября
Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл во Дворце молодёжи 12 октября

Уже в ближайшее время на сайте 7info мы опубликуем большой репортаж с игры и поделимся фото и видео. И, конечно, представим результаты. Следите за новостями!

#ПФКИ#фондкультурныхинициатив#грантдлякреативныхкоманд#КубокЧемпионовНаставники
#росмолодёжь#региондлямолодых62
Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

#РосмолодёжьГранты#Росмолодёжь

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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