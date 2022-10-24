Получить услуги Росреестра в Рязанской области – быстро и комфортно

Росреестр, в том числе на территории Рязанской области, постоянно работает над повышением качества и доступности своих услуг: сокращаются сроки оформления недвижимости, заявителю предлагаются удобные способы взаимодействия с органом регистрации прав

Так, ведомством реализован экстерриториальный принцип работы: обратиться за регистрацией права или постановкой на учет объекта недвижимости можно в любом регионе страны, место расположения такого имущества не имеет значения.

Например, в Рязанской области можно подать заявление о государственной регистрации права собственности на квартиру в Краснодаре.

Возможность подать документы на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу реализована во всех 70 офисах МФЦ Рязанской области, принимающих документы на государственные услуги Росреестра.

Информацию об адресе ближайшего офиса МФЦ и графике его работы можно получить по телефону МФЦ 8(4912) 55-50-55 либо на сайте.

Кадастровая палата по Рязанской области, офис приема-выдачи документов которой расположен по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, д.56, также осуществляет прием документов на кадастровый учет и государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу.

Подать документы на кадастровый учет и (или) регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу, также можно в порядке выездного приема документов, осуществляемого Кадастровой палатой по Рязанской области.

Удобство экстерриториального принципа работы ведомства для заявителей подтверждается статистическими данными: количество «экстерриториальных» заявлений постоянно возрастает.

На обработку в Управление Росреестра и Кадастровую палату по Рязанской области за 9 месяцев 2022 года из других субъектов Российской Федерации поступило около 4,5 тыс. заявлений о кадастровом учете и (или) регистрации прав. Это на 51% больше количества обращений, поступивших за аналогичный период 2021 года (около 3 тыс.), при этом количество принятых пакетов документов по экстерриториальному принципу на территории Рязанской области за указанный период возросло почти на 63% (почти 4,4 тыс. пакетов за 9 месяцев 2022 года, менее 2,7 тыс. – в 1 квартале 2021 года).

Особое внимание Росреестр уделяет электронным услугам.

В 2021 году Росреестр запустил проект «Электронная ипотека за 1 день», который реализуется также на территории Рязанской области.

Услуга дает возможность регистрации договора ипотеки удаленно, без личного визита в офисы приема документов.

Правительством РФ поставлена задача по максимальному сокращению сроков оформления гражданами «бытовой недвижимости» и обеспечению сроков рассмотрения обращений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в отношении таких объектов, поданных в электронном виде, до 1 рабочего дня.

На конец сентября в Рязанской области средний срок осуществления учетно-регистрационных действий по таким обращениям составил 0,6 дня.

Принимаемые меры позволили увеличить электронное взаимодействие заявителей и органа регистрации прав.

«За 9 месяцев 2022 года в Кадастровую палату и Управление Росреестра по Рязанской области поступило более 72 тыс. обращений о проведении кадастрового учета и (или) регистрации прав в электронном виде. Это более чем на 13% больше показателя аналогичного периода 2021 года (около 64 тыс.) Доля обращений в электронном виде на территории региона на 1 октября 2022 года составила более 40%», — отмечает начальник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палата по Рязанской области Екатерина Муреева.

Напомним, в настоящее время реализуется задача предоставления заявителям возможности подачи всех видов заявлений на учетно-регистрационные действия на Едином портале государственных услуг и функций.

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости уже можно получить посредством данного ресурса.

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