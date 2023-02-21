Полномочный представитель президента в ЦФО и губернатор Рязанской области посетили предприятие КРЭТ

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочего визита посетили Касимовский приборный завод – филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех).

Делегация посетила новый цех по сборке электрозарядных станций, где была организована экспозиция основных изделий гражданской продукции, производимых предприятием. Представители Касимовского приборного завода рассказали гостям об особенностях производства и достижениях в сфере медицинской продукции. В частности, предприятие является производителем бесконтактных офтальмологических тонометров diathera для измерения внутриглазного давления и физиотерапевтического оборудования. Это и магнитотерапевтический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний АМТО, и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» для лечебных учреждений. Кроме того, в линейке Касимовского приборного завода есть воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, суховоздушные термостаты и обеззараживатели медицинских отходов.

«Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом на рынке, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Если говорить о медицинской технике, то доля АО «ГРПЗ» на российском рынке воздушных стерилизаторов составляет 60%, а паровых – 45%. Половина производимых в России приборов для измерения внутриглазного давления через веко приходится также на наш завод», — отметил он.

Основной целью предприятия является развитие российской экономики, организация производства и выпуск продукции по мировым стандартам с учетом новейших технологий и научных тенденций. Продукция завода зарегистрирована в Росздравнадзоре Российской федерации, а также внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения и медтехники и вошла в официально утвержденный Минздравом России «Перечень важнейшей жизненно-необходимой медтехники».

Высокие гости оценили качество представленных изделий, а также отметили, что медоборудование Касимовского приборного завода перешло на новый уровень конкурентоспособности. Готовые изделия поставляют в лечебно-профилактические учреждения, реабилитационные центры, санатории и другие медицинские учреждения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и ряда других стран.