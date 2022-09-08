Полнолуние 10 сентября: астрологи пообещали россиянам исполнение самых заветных желаний

10 сентября ожидается полнолуние. Астрологи предупреждают россиян: событие будет мистическим и очень сильным по энергетике, потому что пройдёт в знаке Рыб. В этот период нужно с осторожностью относиться к своим мечтам и желаниям — самые заветные из них могут сбыться.

Часто сентябрьское полнолуние называют кукурузным и страстным. Первое название приурочено к активной фазе уборки урожая, второе — к особой энергетике, которое несёт событие.

Астрологи советуют: 10 сентября важно просто расслабиться, побыть в тишине и понаблюдать за своей жизнью. Возможно, стоит побыть рядом с близкими, поговорить о проблемах, которые давно вас тревожили, подарить им подарки и поблагодарить.

В ночь на 10 сентября важно подумать, какие желания для вас — самые важные и заветные. Есть вероятность, что именно они сбудутся в ближайшее время.