Полноценная зима вернётся к выходным

На Русскую равнину возвращается зима. Как сообщает портал «Метеовести» центра погоды «Фобос», ближайшие дни станут лишь началом похолодания, к выходным морозы окрепнут.

Пока в южных и средних широтах региона антициклон не даёт осадкам разгуляться, на севере продолжают кружить снеговые тучи. Циклон, принёсший оттепель в Заполярье, теперь начинает перекачивать в Европейскую Россию холодный воздух.

Уже сегодня на побережье Баренцева моря лёгкие морозы сменят недавнюю оттепель — температура опустится до 0…−5°. В средней полосе пока без резких перемен: на западе днём −1…−6°, на востоке до −4…−9°. А вот на юге Русской равнины облаков станет меньше, поэтому воздух прогреется до +1…+6°.

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Но главный удар холода придётся на выходные. К утру воскресенья в зоне оттепелей останется только черноморское побережье. В северо-западных областях ночная температура понизится до −8…−13°, а самые крепкие морозы ударят в Поволжье и Предуралье — там столбики термометров опустятся до −15…−20°.

Снег вернётся в Рязань и Москву

Холод вернёт зимнюю погоду и на юг страны. В Симферополе до пятницы ещё будет относительно тепло — днём до +6°, но к выходным начнутся дожди, переходящие в снег, а температура понизится до 0°.

В центральных регионах снег пойдёт уже завтра и задержится как минимум до выходных. В Москве снежный покров начнёт восстанавливаться, а температура днём останется в пределах февральской нормы: −3…−4°. Но с субботы морозы усилятся, и днём будет не теплее −6…−7°.

В Рязани, по данным Гидрометцентра, в четверг и пятницу днём ожидается в районе минус 4-5 градусов, без осадков. А вот в субботу, 15 февраля, похолодает до минус 6 градусов, пойдёт снег. И до вторника осадки не прекратятся, разве что, похолодает ещё больше — до минус 9 градусов.

Зима берёт реванш — самое холодное время сезона ещё впереди.