Полковников ВСУ, бомбивших аэродром в Рязанской области, приговорили к пожизненному заключению

Полковников ВСУ, бомбивших российские военные аэродромы, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Москве суд заочно вынес приговор командиру 383-й отдельной бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил ВСУ полковнику Андрею Дзянию и старшему штурману этой же бригады полковнику Сергею Бурденюку. Их приговорили к пожизненному заключению за то, что в 2022 году они организовали атаки БПЛА на военные аэродромы России, в том числе Рязанской области.

По данным следствия, с 7 октября по 26 декабря 2022 года фигуранты дела, «действуя умышленно организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины и лицами из числа иных военнослужащих ВСУ», совершили ряд терактов. Атаки подверглись военные аэродромы в Калужской, Рязанской, дважды в Саратовской областях.

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Преступники использовали БПЛА Ту-141 «Стриж» и UJ-22 Airborne. В результате атаки по аэродрому Шайковка в Калужской области никто не пострадал, имущественный ущерб причинен не был. В остальных случаях наступили тяжелые последствия. Были повреждены 3 самолета Ту-22М3, 1 авиационная управляемая ракета Х-32, 2 автомобиля «ЗИЛ» и Kia Sorento, 2 здания инженерно-авиационных служб эскадрилий.

Целью терактов было устрашение населения, дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие решения о прекращении СВО.

В материалах дела отмечается, что своими действиями полковники нарушили как российские, так и украинские законы, а именно устав внутренней службы ВСУ. В документе сказано, что военнослужащие обязаны знать и непреклонно соблюдать принятые Украиной нормы международного гуманитарного права и конституции, где сказано, что «каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь», а обязанность государства — ее защищать.

Суд постановил заочно приговорить Андрея Дзяния и Сергея Бурденюка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Полковники объявлены в международный розыск.