Полковник Хатылев заявил, что ВСУ имеют шансы атаковать центр Москвы в День Победы

Полностью исключить возможность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы нельзя, заявил NEWS.ru полковник в отставке Сергей Хатылев.

Так он прокомментировал угрозы Киева нанести удар по параду на Красной площади.

«Это понятно даже из теории поражения цели. Максимальная вероятность поражения цели, как правило, составляет 98%», — пояснил Хатылев.

По его словам, выполнить эту задачу на сто процентов можно лишь на отдельных направлениях.

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Хатылев при этом добавил, что Красная площадь и прилегающая к ней территория могут быть защищены в высокой степени.