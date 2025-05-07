Полковник Хатылев заявил, что ВСУ имеют шансы атаковать центр Москвы в День Победы

Полностью исключить возможность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы нельзя, заявил NEWS.ru полковник в отставке Сергей Хатылев.
Так он прокомментировал угрозы Киева нанести удар по параду на Красной площади.
По его словам, выполнить эту задачу на сто процентов можно лишь на отдельных направлениях.
Хатылев при этом добавил, что Красная площадь и прилегающая к ней территория могут быть защищены в высокой степени.
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