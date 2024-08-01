Четверг, 1 августа, 2024

Полярное сияние вновь озарило небо Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Rznastro | Раздаём космос

Необычное для этих широт природное явление порадовало жителей Рязанской области вечером 31 июля. В небе над регионом засияло полярное сияние. Фото опубликовали в группе «Rznastro | Раздаём космос» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетелями волшебного свечения стали жители разных районов области, включая Шацкий и Милославский, а также Рязани. Фотографии необычного явления быстро разошлись по социальным сетям, вызвав волну восхищения и удивления.

Стоит отметить, что полярные сияния, хоть и являются редкостью для этих мест, уже наблюдались в Рязанской области ранее, в частности, в мае этого года.

Ученые связывают появление полярных сияний с мощными вспышками на Солнце. Именно очередная такая вспышка и стала причиной волшебного свечения, которое удалось наблюдать рязанцам.

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