Политтехнолог Павлив раскрыл незавидную участь Украины

Украина оказалась в глубокой демографической воронке, выбраться из которой уже не представляется возможным, заявил в интервью NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший в этой стране. По его словам, массовый отток населения продолжается.

— Учитывая крайне тяжелую социально-экономическую ситуацию, которая сохранится на Украине даже после окончания военных действий, можно ожидать значительное сокращение численности населения. Прогнозируется, что оно может уменьшиться до 16–17 миллионов человек. Большая часть молодого и репродуктивного населения уже выехала из страны, и это положение, на мой взгляд, необратимо, — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, на данный момент на территории Украины проживает не более 18–19 миллионов человек.

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— Из тех, кто покинул страну до начала СВО, по официальным данным украинских властей, около 60–70% не планируют возвращаться. Декларируется, что в Украине живет 28 миллионов человек, но реальные цифры далеки от этого, — уверен Павлив.