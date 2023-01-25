Политолог Слатинов прокомментировал скандал с курским депутатом Васильевым

Политолог Владимир Слатинов высказался о продолжении скандала с участием депутата Максима Васильева, сообщил ГТРК-Курск.

Ранее стало известно, что он сложил полномочия зампреда постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

«Похоже, все-таки реализуется компромиссный сценарий — сложены полномочия в комитете Курской областной Думы, но мандат пока сохраняется», — обратил внимание Слатинов.

Эксперт задался вопросом, последует ли реакция на сохранение Васильевым мандата со стороны федеральных политиков. По его мнению, со временем интерес к истории с «каникулами в Мексике» будет угасать, и депутат вернется в региональную политику.

Ранее Васильев отдохнул в Мексике и передал привет жителям Курской области. Это вызвало критику со стороны многих политиков.