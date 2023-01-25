Среда, 25 января, 2023
powder

Политолог Слатинов прокомментировал скандал с курским депутатом Васильевым

На главнуюНовости мира

Политолог Владимир Слатинов высказался о продолжении скандала с участием депутата Максима Васильева, сообщил ГТРК-Курск.

Ранее стало известно, что он сложил полномочия зампреда постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

«Похоже, все-таки реализуется компромиссный сценарий — сложены полномочия в комитете Курской областной Думы, но мандат пока сохраняется», — обратил внимание Слатинов.

Эксперт задался вопросом, последует ли реакция на сохранение Васильевым мандата со стороны федеральных политиков. По его мнению, со временем интерес к истории с «каникулами в Мексике» будет угасать, и депутат вернется в региональную политику.

Ранее Васильев отдохнул в Мексике и передал привет жителям Курской области. Это вызвало критику со стороны многих политиков.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации