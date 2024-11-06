Политолог рассказал, когда появится Трамп-«миротворец»

Член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов уверен, что приход к власти Дональда Трампа принципиально отношения США и России не изменит. Об этом он заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Арзанов не разделяет оптимизм некоторых экспертов, надеющихся на потепление отношений между двумя странами. По его мнению, США не будут считать РФ своим партнёром и останутся враждебными.

— Мировой гегемон не хочет делиться властью, и сильная Россия — одна из стратегических угроз американскому влиянию, — отметил политолог.

Трамп не раз заявлял, что его задача — сделать США самой сильной державой мира. Поэтому другом России он не может быть по определению.

Арзанов считает, что избранный президент не будет влиять на Зеленского, чтобы прекратить военные действия. Украина будет воевать до последнего, пока не кончатся ресурсы или не придётся отступать стремительно. В этот момент и может появиться Трамп-миротворец.

Эксперт считает, что США предложат России сохранить за собой Крым, а также новые регионы, пообещав внеблочный статус Украины. Зеленского заменят, но новый президент всё равно будет слушаться Запад.

Временно Украина будет сохранять миролюбивую риторику, готовя подрастающее поколение к войне с Россией. И уже армия хорошо оснащенных, обученных, и самое главное, мотивированных мстителей вторгнется на нашу территорию.

Арзанов опасается, что западные дипломаты смогут извлечь для себя выгоду из действий некоторых сил в России, готовых прогнуться перед Западом.