Политолог предрёк незавидную судьбу президенту Трампу

Серия покушений на победившего на выборах президента США Дональда Трампа может продолжиться. Об этом заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Так эксперт прокомментировал появившуюся ранее информацию, что конгрессмены-республиканцы могут «списать» Трампа уже через два года. По мнению Перенджиева, общественное мнение уже начали готовить к тому, что президент не досидит до конца срока.

Политолог считает, что главу Белого дома попытаются сместить с помощью неких политических процедур.