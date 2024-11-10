Воскресенье, 10 ноября, 2024
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Политолог предрёк незавидную судьбу президенту Трампу

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Серия покушений на победившего на выборах президента США Дональда Трампа может продолжиться. Об этом заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Так эксперт прокомментировал появившуюся ранее информацию, что конгрессмены-республиканцы могут «списать» Трампа уже через два года. По мнению Перенджиева, общественное мнение уже начали готовить к тому, что президент не досидит до конца срока.

Политолог считает, что главу Белого дома попытаются сместить с помощью неких политических процедур.

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