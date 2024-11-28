Четверг, 28 ноября, 2024
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Политолог Марков: началась охота «Орешника» на Зеленского, отдан приказ

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Российские военные начали охоту на Владимира Зеленского при помощи межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», написал в телеграм-канале политолог Сергей Марков.

Так эксперт интерпретировал слова президента Владимира Путина о готовности России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

Политолог утверждает, что ранее действовал приказ не трогать Зеленского и других руководителей Украины.

«Сейчас, видимо поступил обратный приказ. Путин заявил, что Зеленский не президент, а узурпатор. И значит его ликвидация не будет ликвидацией легитимного президента Украины. Это означает, что «Орешник» теперь будет бить и там, где Зеленский», – отметил Марков.

По его мнению, Украина будет счастлива, если «Орешник» ликвидирует Зеленского, поскольку украинцы хотят остановить боевые действия.

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