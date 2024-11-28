Политолог Марков: началась охота «Орешника» на Зеленского, отдан приказ

Российские военные начали охоту на Владимира Зеленского при помощи межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», написал в телеграм-канале политолог Сергей Марков.
Так эксперт интерпретировал слова президента Владимира Путина о готовности России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
Политолог утверждает, что ранее действовал приказ не трогать Зеленского и других руководителей Украины.
По его мнению, Украина будет счастлива, если «Орешник» ликвидирует Зеленского, поскольку украинцы хотят остановить боевые действия.